La Fiorentina ha il problema di doversi trovare un paio di terzini destri per giocare la prossima stagione. Il titolare dovrebbe essere un giocatore comunque di spessore internazionale ma per l'alternativa i viola potrebbero guardare direttamente in casa. Il direttore generale dell'area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, ieri è andato a veder giocare dal vivo Lorenzo Venuti, esterno destro prestato al Benevento che ieri era impegnato contro il Cesena. E potrebbe esserci proprio una promozione per lui la prossima stagione.