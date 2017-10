Come mostrato da Sky Sport durante Sky Calcio Club, Paulo Dybala lasciando il campo durante Udinese-Juventus non ha preso bene la sostituzione. "La concha de tu madre...", ha detto l'argentino fissando la panchina, ovvero un insulto pesante in spagnolo. Secondo Sky, può essere un messaggio ad Allegri per non aver gradito il cambio.