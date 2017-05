Alex Del Piero e Paulo Dybala, chi batte meglio le punizioni? La sfida è partita su Twitter: da una parte, il miglior marcatore della storia della Juventus (289 gol in 705 partite), dall'altra il top scorer della rosa attuale dei bianconeri (40 reti in 86 gare). Alex ha gettato il guanto, Paulo ha accettato la sfida, Buffon si è offerto come "Benji Price imparziale", e la Juventus è stata al gioco: "Il campo lo mettiamo noi..."..



LA PUNIZIONE AL MONACO - In attesa della sfida fra Del Piero e Dybala, il numero 21 bianconero studi la punizione di Alex che nel 1998 diede il la al 4-1 contro il Monaco nell'andata delle semifinali di Champions League. Che sia ben augurante, per la Joya, in vista del doppio confronto fra i bianconeri e i monegaschi, ancora in semifinale di Champions, 18 anni dopo.



MEGLIO ALEX, MA... - Un pronostico? La sfida 'amichevole' la vincerà Dybala, più allenato e più 'sul pezzo', ma per quanto riguarda le punizione vere, quelle in partita, per il momento il paragone è improponibile. Del Piero è stato uno dei migliori specialisti della disciplina, in termini assoluti, mentre Dybala deve ancora lavorare tanto per avvicinarsi a quei livelli. E voi, cosa ne pensate, chi è il più forte a tirare le punizioni fra Del Piero e Dybala?