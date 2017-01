Paulo Dybala fa impazzireSecondo quanto riporta Marca questa mattina, l'attaccante argentino è l'obiettivo principale di entrambe le big di Spagna per la prossima estate. La Joya ha ammiratori in tutta Europa ma le sirene provenienti da Madrid e dalla Catalogna sono ogni giorno più insistenti. Secondo il giornale spagnolo, molto vicino alla causa Real, Dybala avrebbe rifiutato un trasferimento al Camp Nou perché preferirebbe il Real Madrid. La Juve, però, non sta a guardare ed ha in programma un incontro con gli agenti del giocatore la prossima settimana. Intanto Arrigo Sacchi 'sponsorizza' l'acquisto di Dybala a Florentino.