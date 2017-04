La notizia del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus ha fatto il giro di Europa. L’attaccante ha firmato fino al 2022, spegnendo così ogni velleità di calciomercato, almeno per questa estate.



In spagna, con Real Madrid e Barcellona fortemente interessate all’argentino, i quotidiani hanno visioni diverse della situazione. El Mundo Deportivo (più vicino al Barça) non esclude il possibile sbarco di Dybala in blaugrana visto che un giorno vorrebbe giocare il Liga, invece Sport esclude ogni probabilità che ciò accada. Per As l’attaccante è destinato a divenire l’uomo-immagine della Juventus, quindi chiude al pari di Marca al mercato.



In Inghilterra il Mirror e il Mail affermano che Dybala resterà almeno per un'altra stagione in bianconero, di conseguenza anche il Manchester United dovrà rimandare la trattativa.