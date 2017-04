È il settimo minuto di Juventus-Barcellona.riceve palla con le spalle girate alla porta. Il suo piede è una calamita. La sfera gli si incolla addosso. Si parlano. Sono amici. Di più.. Si gira e pensa: “Devi andare là dove ti dico io”. Non è un calcio. E’ una carezza. Lei, la palla, obbedisce a quel tocco che visto dall’esterno pare il fendente della scimitarra saladina ma che, in realtà, è la pennellata di Picasso. Vola, candida come una colomba e fiera come un rapace, dove nessuna mano umana può toccarla. In quell’angolo della porta dove si è infilata, con la destrezza del ladro nella notte, gonfia la rete annunciando al suo mandante che la missione è compiuta.