Edin Dzeko è sempre più il re dei bomber. Oltre a essere l'attuale capocannoniere della Serie A con 18 gol segnati in 24 giornate, grazie alla tripletta realizzata sul campo del Villarreal (la seconda dopo quella al Viktoria Plzen nella fase a gironi), l'attaccante bosniaco della Roma è salito in testa anche alla classifica dei marcatori in Europa League con 8 reti in 7 partite. Che uniti ai 2 gol in altrettante presenze in Coppa Italia, fanno 28 reti in 33 gare: quasi il triplo rispetto ai 10 gol della passata stagione. Che ormai è un lontano ricordo, pure per lo stesso Dzeko: "L'anno scorso è stato un po' diverso - ha dichiarato -, ma adesso sono tornato quello di sempre. Per me non è una sorpresa segnare tanti gol. Ho fatto una tripletta e mi porto a casa il pallone da regalare a mia figlia".



DA APPLAUSI - Spalletti se lo gode: "Edin è un ragazzo sensibile con un carattere un po' particolare, si sente addosso le responsabilità. Quando le cose non andavano, era il primo a starci male. Poi ha cominciato a far vedere le sue qualità. Il secondo gol è bellissimo, da attaccante vero. E' un giocatore che ha anche personalità, deve riuscire a trovare il suo equilibrio e la sua tranquillità così diventerà fortissimo". De Rossi applaude: "Il suo esempio ci insegna che i giocatori vanno aspettati". Dzeko sta ripagando la fiducia della Roma con gli interessi. Scusate il ritardo.