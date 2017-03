"E’ una delle mie stagioni migliori. Ho 31 anni e penso di avere altre 2 stagioni ad alto livello. Dopo credo e sento che continuerò, per raggiungere tutti i miei obiettivi". Edin Dzeko, intervistato dall'emittente croata Nova Tv, parla anche di alcuni giocatori del campionato italiano: "Mandzukic? Tutti gli obiettivi che ha raggiunto nella sua carriera sono arrivati perché quando scende in campo dal sempre il 150%. Pjaca? E’ una piccola bestia. E’ il futuro del campionato italiano e della sua nazionale. Kalinic? Ho sentito dell’offerta dalla Cina e appena ho avuto l’occasione di parlarci gli ho detto: ‘Caro mio, resta qui finché puoi'. Totti? Nonostante il grande successo mondiale non si considera speciale o migliore degli altri, ma è una persona abbastanza semplice. Dato il grande affetto dei tifosi non può camminare in strada liberamente”.