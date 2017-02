Una precisazione: è molto difficile. Difficile, ma non impossibile. I tempi tecnici ci sono, bisogna solo mettere tutti d'accordo. Club cinese, Milan e soprattutto Carlos Bacca. Il copione è già scritto, manca solo il finale: l'attaccante colombiano non vestirà più i colori rossoneri, bisogna solo capire da quando. Se a fine stagione la percentuale è molto vicina al 100, c'è una piccola possibilità che l'ex punta del Siviglia parta entro la fine di febbraio, quando chiuderà il mercato in Cina.



PROBLEMA - Le qualità di Bacca sono fuori discussione, lo è invece la sua capacità di integrarsi nell'idea di calcio di Montella. In questa stagione l'attaccante portato in Europa dal Bruges in più di un'occasione è sembrato un pesce fuor d'acqua, inadeguato sottoporta, inutile nel lavoro di costruzione. Insomma, per il Milan un problema più che una risorsa. A un certo punto le belle parole, il passato e il curriculum non contano più, servono i fatti e il colombiano da questo punto di vista è una delusione, in ogni aspetto. Questo Bacca al Milan non serve più, sarà addio, adesso o a fine stagione.



LA CINA... - Il suo agente, Sergio Barila, in più di un'occasione ha sottolineato come abbia ricevuto ricche offerte dalla Cina per il suo assistito. Quella irrinunciabile non è ancora arrivata, potrebbe essere solo una questione di tempo. Della Chinese Super League cercano un attaccante ​Changchun Yatai, Jiangsu Suning e soprattutto il Tianjin Quanjian, che tratta Kalinic con la Fiorentina ma non ha ancora il sì definitivo del giocatore. Bacca è sul taccuino e può partire, il Milan ha dimostrato di poterne fare a meno.