Quello che stiamo vivendo è stato il miglior avvio di campionato della storia della Sampdoria. A certificarlo è stata la vittoria del derby, e non poteva esserci occasione migliore per raggiungere un record che resterà impresso per anni nell'almanacco blucerchiato. Persino nell'anno di grazia 1990-1991, quello chiuso con lo storico Scudetto, i blucerchiati avevano ottenuto meno punti dopo 11 partite. Ovviamente all'epoca la vittoria valeva due punti, non tre come oggi, ma convertendo i risultati ottenuti dalla squadra di Boskov (sei vittorie, quattro pareggi e una sconfitta) si ottengono 22 punti, mentre oggi la Samp di Giampaolo è al sesto posto forte dei 23 punti raccolti, generati da sette vittorie, due pareggi e due sconfitte.



Ovviamente ci sono alcune differenze. All'epoca, i 16 punti valevano il primo posto alla Samp, insieme a Inter e Juventus. E la Samp di Boskov, ricorda Il Secolo XIX che ha stilato l'interessante confronto, aveva già affrontato parecchie dirette concorrenti, oltretutto in trasferta e senza perdere: pareggio a Torino con la Juventus, vittoria al San Paolo e a San Siro contro Napoli e Inter. I blucerchiati di Giampaolo invece hanno fronteggiato soltanto l'Inter, ma hanno ottenuto risultati importanti contro le dirette concorrenti per l'Europa: vittoria con Fiorentina, Milan e Atalanta, pareggio a Torino con i granata.



Ci sono poi altre differenze. La Samp dello scudetto difendeva meglio (7 gol subiti, quella attuale è a 13) ma segnava anche meno (17 reti all'epoca, oggi invece sono 24, ben 7 in più). E' cambiato il modo di interpretare il calcio e pure i risultati in Serie A, è vero, ma fa sorridere notare come questa Sampdoria stia scrivendo pagine di storia passo dopo passo. Per farlo nel prossimo turno dovrà affrontare la Juve: partita impossibile sulla carta, ma per i ragazzi di Giampaolo in questo momento è davvero tutto più facile.