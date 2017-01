La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Al Pisa è fatta per l’arrivo di Angiulli dalla Reggiana a centrocampo, mentre per la difesa oltre a Milanovic (Ascoli) piace anche Zuparic (Pescara) e intanto arriva il francese Landre del Lens (operazione in sinergia con il Genoa); per l’attacco è tutto fermo (spunta anche il nome di Manaj) e per questo è stata congelata la cessione di Eusepi al Venezia.



Il Perugia continua la ricerca di una punta (Maniero, Manaj, Rodriguez) e ha cercato di riprendere Aguirre (Udinese, ora al Lugano) ma l’uruguaiano non ha accettato; il club umbro rivuole anche Fazzi dal Crotone (via Atalanta) e sembra avere superato la concorrenza del Verona, che lo avrebbe voluto come esterno e non come sostituto di Maresca.



Ufficiale il ritorno di Ebagua (Pro Vercelli) al Vicenza, che prolunga con Bellomo fino al 2020 e tiene caldo Beretta (Entella) per poter liberare Raicevic (salta lo scambio con Galabinov del Novara) per il Bari. Il Benevento ha fatto una proposta a Citro (Trapani). Il Carpi, preso Forte dal Pescara (era a Teramo) e in attesa del ritorno di Mbakogu, a destra vuole Kupisz del Novara (ma è del Chievo) e Galano (Vicenza). Alla Ternana - che rinuncia a Lodi (piace all’Avellino, che valuta anche Moretti del Latina) - è fatta per Romizi del Bari, che lo libererà appena avrà Greco (Verona) o Salzano (Crotone). La Salernitana è in pressing su Bittante dell’Empoli (ora al Cagliari), mentre come portiere valuta Agliardi (Cesena). La Pro Vercelli ha fatto un sondaggio con la Ternana per Surraco.