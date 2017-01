Non è ancora ufficiale, ma l'ultimo affare della Fiorentina in entrata e in prospettiva futura è stato piazzato dal direttore generale viola nella giornata di oggi dopo un lungo corteggiamento. Il giovane attaccante della Virtus Francavilla M’bala Nzola vestirà infatti la casacca gigliata con tutta probabilità a partire dal primo luglio. Francese e nato nell’agosto del 1996 il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Troyes, sua città natale, ed ha avuto l'occasione di fare esperienza in Portogallo al Sertanense al Coimbra, per poi approdare in Italia al Francavilla in Lega Pro l’estate scorsa. Rapido, muscoloso e fisico da titano,dei pugliesi ha giocato 14 volte da titolare e 5 entrando a gara in corso, realizzando 6 gol e 3 assist. In Coppa Italia ha collezionato invece 3 presenze condite da un gol e un assist. Numeri che mostrano quanto ancora il giocatore può ancora migliorare nel tentativo di portare la sua squadra ai play off per poi sfruttare a partire dall'estate una grande opportunità come quella viola.