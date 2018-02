, come ha confermato domenica il ds nerazzurro Dell'accordo, con cifre e dettagli, vi abbiamo già raccontato . Oggi invece gettiamo uno sguardo al futuro, aL'arrivo del classe 1997 di Bahía Blancache tanto manca all'attuale attacco nerazzurro. Nel Racing Avellaneda, Martinez ha dimostrato di saper(Lisandro Lopez) e, dal punto di vista tattico e tecnico,. Anche dal punto di vista psicologico, per un ventenne all'esordio in Europa, condividere il peso dell'attacco con un compagno già navigato sarebbe l'ideale, perché gli toglierebbe tutte le responsabilità che graverebbero sulle sue spalle nel caso in cui fosse il frontman del reparto offensivo.Un giovane in ascesa e sul quale hai investito una cifra importante, deve giocare.i, e non solo per la motivazione tattica di cui sopra, legata al gioco di Maurito.dell'attuale numero 9 nerazzurro: è probabile infatti che fra l'1 e il 15 luglio qualcuno (il Real Madrid? Il Manchester United?) si presenti con i 110 milioni prefissati e si porti via Icardi. In quel caso, crediamo che Suning, Sabatini e Ausilio non cadrebbero in depressione: una seconda punta potenzialmente devastante ce l'avrebbero (Lautaro), econ un altro attaccante (Dzeko? Mandzukic? Cavani?).: il progetto per l'Inter del futuro potrebbe essere questo.