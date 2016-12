Il Sassuolo ha intenzione di chiedere alla Roma tre giovani giallorossi in prestito: si tratta, spiega il Corriere dello Sport, del difensore Moustapha Seck - per il quale l'interesse neroverde era già noto -, dell'attaccante Marco Tumminello e del centrocampista Josè Machin (quest'ultimo attualmente in prestito al Trapani). I due club hanno ottimi rapporti e in questi giorni stanno discutendo anche di altre trattative (Defrel e Pellegrini).