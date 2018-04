Nell’Inter che procede singhiozzando tra periodi cupi e altri radiosi, c’è chi non conosce tregua e si esprime con costanza su alti livelli di rendimento. Un’eccezione per un gruppo così altalenante, nelle gambe come nella testa. Il riferimento è diretto a Joao Cancelo, uno di quelli su cui poter fare affidamento. Giocatore abituato alle grandi platee, si vede da come tratta il pallone nelle sfide che contano: non c’è stadio che lo inquieti. Di sicuro il miglior terzino destro su cui l’Inter abbia puntato dal dopo Maicon ad oggi.



LA DOMANDA - Sarà per questo motivo che il portoghese ha già raccolto i consensi degli interisti, preoccupati da un suo possibile addio a fine stagione. La società di corso Vittorio Emanuele conserva un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, ma le questioni di bilancio turbano l’ambiente nerazzurro. La domanda che si pongono in molti è: visto l’alto prezzo fissato la scorsa estate per il cartellino, è così difficile riuscire a riscattare Cancelo senza patemi d’animo?



IL COSTO A BILANCIO - La risposta è no, è tutt’altro che impossibile. Anche perché sul bilancio 2017-18 il calciatore non graverebbe per la totalità del suo costo (35 milioni), ma solo per la prima quota dell'ammortamento, che va calcolata dividendo l'intero costo del cartellino per gli anni di contratto. In buona sostanza, se l’Inter decidesse di riscattare Cancelo e offrirgli un quadriennale, si ritroverebbe un bilancio appesantito di 8,75 milioni di euro e non di 35. Un’operazione che andrebbe bene anche all’Uefa, dato che il Valencia riscatterà quasi sicuramente Kondogbia per 25 milioni. Il francese a maggio sarà a bilancio per circa 17-18 milioni e per questo motivo la sua cessione comporterà una plusvalenza di 7-8 milioni.