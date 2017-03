In attesa dell'ufficialità del trasferimento, l'ormai ex esterno del Genoa Edenilson ha sostenuto ieri le prime visite mediche con l'Internacional di Porto Alegre.



Secondo quanto riportano i media brasiliani, il 27enne che ad inizio settimana si era svincolato dall'Udinese, club detentore del cartellino che poi l'aveva girato in prestito al Grifone, oggi firmerà con la squadra del suo paese natale un biennale da 130 mila euro all'anno.



Ai friulani andranno invece 500 mila euro ma potranno contare su un eventuale diritto di riacquisto. Nessun indennizzo è invece previsto per il Genoa.