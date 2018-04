Anche quest'anno la stagione del Torino si è di fatto chiusa prima del previsto: la sconfitta di domenica sul campo dell'Atalanta ha infatti fatto tramontare le ambizioni europee del club granata. In questo campionato che si sta concludendo con un risultato inferiore alle aspettative, l'obiettivo minimo era il settimo posto, ci sono però anche alcuni aspetti positivi da evidenziare: tra tutti l'esplosione di Simone Edera. L'attaccante, cresciuto nel vivaio granata, nell'ultimo periodo è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in squadre ed è stato anche tra i pochi positivi domenica a Bergamo: suo, ad esempio, lo splendido assist di prima per Adem Ljajic che ha permesso al fantasista serbo di segnare la rete del momentaneo 1-1.



SOGNO DEL NAPOLI - Le qualità di Simone Edera non sono passate inosservate anche al di fuori del Piemonte, lo dimostra il fatto che l'attaccante classe 1997 sia finito nel mirino del Napoli di Maurizio Sarri. Già lo scorso gennaio i dirigenti partenopei avevano fatto un sondaggio con il Torino per cercare di arrivare al ventenne calciatore, ma si erano dovuti scontare con la volontà del presidente Urbano Cairo di trattenere il giocatore. In queste ultime settimane i contatti con il procuratore di Edera, Beppe Galli, sono proseguiti: un chiaro segnale di come Sarri e i dirigenti del Napoli stimino il giocatore che, tra l'altro, in un modulo come il 4-3-3 del tecnico toscano potrebbe esaltare al massimo le proprie caratteristiche tecniche e la propria abilità nel saltare l'uomo.



IL NO DEL TORINO - Nonostante la corte del Napoli stia proseguendo, il Torino al momento non sembra intenzionato a lasciar partire il proprio numero 20. Edera la scorsa estate ha firmato un contratto con la società granata fino al 2021 e attualmente percepisce uno stipendio di circa 250.000 euro a stagione: cifre tutt'altro che proibitive per una società come quella di Aurelio De Laurentiis, ma Urbano Cairo e Walter Mazzarri non vogliono privarsi del giocatore.