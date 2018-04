La stagione del Torino si può riassumere con una fotografia: Salvatore Sirigu con la faccia arrabbiata che litiga in mezzo al campo con Andrea Belotti. Due dei giocatori simbolo della squadra granata, due dei top player a disposizione di Walter Mazzarri: il portiere che tante volte ha salvato baracca e burattini con le sue parate, il capitano e uomo mercato sul quale sono state poggiate le speranze di qualificazione all'Europa League. Proprio nel giorno in cui le speranze europee del Torino sono naufragate, i due si sono scaricati addosso tutta la rabbia, la tensione, il nervosismo per una stagione che era iniziata con ben altre aspettative e che sta terminando con la squadra granata costretta all'ennesima stagione nel limbo di metà classifica.



La rabbia di Sirigu e di Belotti è quella di un intera tifoseria che si aspettava di poter assistere, finalmente dopo tanto tempo, alla stagione della svolta, quella che avrebbe segnato il ritorno del Torino tra le grandi del campionato. Ci si aspettava una squadra che conquistasse la qualificazione a una coppa europea e che da lì partisse per crescere di anno in anno, il Torino invece si dovrà accontentare, così come negli ultimi campionati, di un'anonima posizione di metà classifica e, ancora una volta, dovrà rimandare i propri sogni al prossimo anno.



A Bergamo, nella partita che avrebbe potuto rilanciare le speranze europee del Torino, la squadra di Walter Mazzarri è stata prima schiacciata da un'Atalanta che, meritatamente, ha vinto l'incontro, poi Sirigu e Belotti hanno dato sfogo a tutta la loro rabbia e delusione scagliandosi uno contro l'altro. "Semplici dinamiche tra giocatori che avevano una voglia di matta di portare a casa il risultato" ha dichiarato a fine partita Emiliano Moretti nei panni del pompiere. Semplici dinamiche tra giocatori che in fondo hanno compreso di aver fallito quello che era l'obiettivo iniziale, verrebbe da aggiungere. Come a Sirigu e a Belotti a fine partita, ora anche ai tifosi non resta che la rabbia e la delusione.