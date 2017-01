Inter e Juventus continuano a sognarlo per la prossima stagione, nel caso in cui da Parigi arrivassero concreti segnali di apertura, ma per il momento Marco Verratti resta un perno del Paris Saint Germain, chiamato all'insolito ruolo di inseguitore in Ligue 1 e atteso a febbraio da un ottavo di finale di Champions molto proibitivo contro il Barcellona. A provare ad allontanare i rumors di mercato (che vogliono anche il Bayern Monaco sul giocatore abruzzese) ci ha pensato anche il tecnico Unai Emery: "Sappiamo tutti che Verratti è un grande giocatore, auspichiamo possa raggiungere il top qui al Paris Saint-Germain e che cresca con noi. Oggi per noi è molto importante in campo e nello spogliatoio. I tifosi del Psg, poi, lo adorano e si aspettano che rimanga molti anni a Parigi".



Parole importanti ma da prendere con le molle perchè le strade del mercato sono infinite e le ripetute uscite dell'agente di Verratti hanno sempre lasciato più di uno spiraglio aperto a chi sogna di regalarsi il centrocampista della Nazionale nella prossima estate. Un'operazione ad oggi difficile da ipotizzare, ma Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia a suon di milioni per uno dei migliori prodotti del calcio nostrano degli ultimi tempi.