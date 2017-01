Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi ha dichiarato a Radio Crc: "Speriamo che questo 2017 sia di buon auspicio per tutti, il 2016 è stato bello, ma faticoso. Grassi è un giovane che magari giocando da noi potrebbe ritrovare brillantezza, ci farebbe comodo e lo stesso vale per El Kaddouri, ma credo che per quest'ultimo sia un po' più complicato. Se l'ho chiesto non è per vendere Saponara, magari possono giocare entrambi. Per Grassi non ci sono problemi col giocatore e il procuratore, la tempistica è nemica perché abbiamo gare troppo importanti e gli scontri diretti possono avere il suo peso. Abbiamo una difesa da metà classifica e un attacco che risente del mancato apporto di alcuni giocatori che erano stati determinanti".