Giovanni Martusciello, tecnico dell'Empoli, parla a Premium Sport dopo la sconfitta con la Lazio: "La partita ci è sfuggita di mano in occasione del pareggio di Immobile. È lì che è girata: avevamo trovato un faticoso vantaggio, ma meritato, e purtroppo quel gol ha demoralizzato noi e ridato vigoria alla Lazio. Quando giochi contro queste squadre la fase offensiva la devi un po’ limitare, ma la reazione dei miei ragazzi mi fa ben sperare: purtroppo il risultato ci vede sconfitti, ma solo con questo atteggiamento possiamo ancora sperare in questa impresa. Se ora dobbiamo sperare in un passo falso anche delle nostre concorrenti? Dobbiamo guardare noi stessi, non i risultati degli avversari: noi dobbiamo pensare a fare bene e a lavorare, non sperare nei risultati negativi delle altre squadre. Siamo consapevoli di dover lottare e chi ci dà per salvi si sbaglia: dobbiamo ancora restare uniti per centrare questo miracolo.