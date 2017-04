Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, parla ai microfoni di Premium dopo la sconfitta della sua squadra sul campo della Roma: "I ragazzi hanno fatto una buona prova ma purtroppo usciamo ancora sconfitti dal campo. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo perché il campionato è ancora lungo: dobbiamo migliorare le cose positive che abbiamo fatto e limitare gli errori. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento con la speranza che gli episodi ci girino in maniera diversa. L’attacco ancora a secco? Dobbiamo continuare a lavorare e a stare sereni, sperando di migliorare questa situazione: creiamo situazione ma dobbiamo essere più fiduciosi. Il fuorigioco fischiato a Thiam lanciato a rete? Per me è fuorigioco, l’arbitro l’ha visto e l’ha fischiato. E’ una situazione molto complicata da valutare, l’ha vista così e va bene senza fare polemica. Per me gli arbitri incidono in maniera positiva e negativa ma gli errori nel calcio li fanno tutti: non c’è nessun problema. Chi più forte tra Juve, Roma e Napoli? Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più. Come qualità di gioco dico il Napoli, come fisicità dico la Juve e come idee da proporre dico la Roma. Sono tre squadre diverse tra loro, poi nel complesso la Juve ha una spanna in più".