Daniele Croce, centrocampista dell'Empoli, ha parlato al sito ufficiale del club della partita persa dai toscani contro il Genoa: ''Dispiace molto perché ci abbiamo provato e purtroppo non siamo riusciti a fare gol e a creare grossi pericoli a una squadra che non voleva altro che lo 0-0. Non siamo stati bravi a segnare e al 90' abbiamo perso una partita. Volevamo farla nostra in tutti i modi ma non ci siamo riusciti. Noi in primis dobbiamo cercare di mettere quel qualcosa in più che adesso ci manca per raggiungere i risultati. Purtroppo non so dire dove dobbiamo migliorare ma sono convinto che restando uniti potremo uscirne. Ora è il momento dell'amarezza ma già dai prossimi giorni dovremo trasformarla in rabbia per fare punti nella gara contro il Chievo. Noi non pensiamo più alla distanza con le altre, pensiamo a noi e poi alla fine della stagione faremo i conti''.