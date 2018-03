Alejandro Rodriguez, attaccante dell'Empoli, autore della doppietta che ha steso la Salernitana, sua ex squadra, parla dopo il 2-0 sui campani: "Siamo un bel gruppo, indipendentemente da chi gioca. Siamo uniti, abbiamo un obiettivo da raggiungere e piano piano ce lo andremo a prendere... Doppietta alla mia ex squadra? Non dovevo togliermi nessun sassolino dalle scarpe, non provo rancore. Io a Salerno sono stato bene, poi per diversi motivi sono dovuto andare via... La gara? Loro si sono messi a specchio, sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza. Siamo stati bravi a non subire reti, poi davanti bene o male il gol lo troviamo sempre..."