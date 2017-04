Venti anni. Tanto è trascorso dall’ultimo successo dell’Empoli in casa della Fiorentina. Era un pomeriggio di fine settembre del 1997 e anche allora gli azzurri chiusero il match sul 2-1 con un gol proprio al novantesimo. Indovinate di chi? Giovanni Martusciello.



E anche la vittoria di ieri, un trionfo di cuore, grinta, sacrificio e personalità è firmato dal campano che oggi come allora guida, dalla panchina, i suoi ragazzi. C’è proprio lui dietro la prima vera impresa di questa tribolata stagione. Dopo la gara dell’andata, dopo il pareggio contro il Pescara preceduto da ben 7 sconfitte consecutive, nessuno avrebbe pensato ad un successo in trasferta nella gara più sentita dell’anno.



I numeri impietosi (una vittoria, 4 pareggi, 10 sconfitte e solo 6 reti realizzate) delle gare in trasferta non lasciavano presagire nulla di buono, nemmeno ai tifosi azzurri più ottimisti. Martusciello invece ci credeva, perché ha tenuto unita la squadra e le ha dato motivazioni ed energie che neanche i calciatori stessi pensavano di avere.



L’abbraccio collettivo a fine gara e la festa sotto il settore ospiti dello stadio Franchi ne è la riprova: a dispetto di chi credeva che la squadra non seguisse più il suo allenatore e rimanesse a galla solo grazie alle disavventure altrui.



Stavolta invece l’Empoli ci ha creduto, non si è fatta travolgere dalla reazione avversaria dopo il pareggio, ha stretto i denti e alla fine, anche con un po’ di indispensabile fortuna, è riuscita a compiere un’impresa che riscrive un’altra pagina di storia.



Anche il pareggio sarebbe stato un grande risultato, ma questa vittoria, oltre che a spingere nuovamente a -5 il Crotone (mai domo, neanche a Torino), rialza il morale della squadra e serve a cancellare paure e insicurezze per una situazione diventata quasi drammatica.



La strada è ancora lunga e l’obiettivo è tutto da conquistare, l’Empoli però ha lanciato un messaggio importante: la squadra è viva e vuole mantenere la categoria, per cui farà di tutto, lottando con le unghie e con i denti fino all’ultimo minuto del campionato, per riuscirci.



Infine una curiosità legata al ritorno di Levan: il rientro in squadra del georgiano, dalla panchina con il Pescara e da titolare con la viola, ha conciso con la fine del digiuno di punti dopo 7 sconfitte consecutive nelle quali era mancato per infortunio. Una sorta di talismano, visto che con il numero 9 in campo tra dicembre e febbraio gli azzurri avevano conquistato ben 12 punti in 8 gare…