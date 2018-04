La telenovela Emre Can-Juve si avvicina, così come la stagione, ai titoli di coda. Ed alla fine il club bianconero sembra essere riuscito a vincere questa guerra di posizione: mantenendo la sua, in prima linea fin dai primi mesi. Uno dietro l'altro si sono defilate tutte le altre pretendenti al tedesco del Liverpool: il Real non si è mai convinta del tutto ad affondare il colpo, il progetto milionario del Psg non ha mai convinto del tutto il tedesco, mentre il Bayern ancora adesso rimane in corsa nonostante l'entourage del giocatore appaia ormai convinto in tutto e per tutto dell'offerta bianconera. Che settimana dopo settimana sarebbe anche cresciuta rispetto ai 5 milioni netti più bonus per cinque stagioni, ma che stando a quanto raccolto da Calciomercato.com non ha visto la Juve cedere sul fronte clausola rescissoria nemmeno in questa situazione.



LA MOSSA - I passi in avanti che si son resi necessari in questi mesi per non perdere la posizione privilegiata, nonostante qualche giorno in cui la preoccupazione cominciava a serpeggiare, hanno visto la Juve alzare ulteriormente la commissione per l'entourage di Emre Can, capitanato da Reza Fazeli: si parla di una cifra molto importante, senza precedenti per quel che riguarda lo storico juventino per quel che riguarda degli acquisti anche se a parametro zero. Ed ora rimangono da delineare ultimi dettagli burocratici, aspettando quell'ufficialità che come anticipato da tempo potrebbe arrivare solo dopo la fine della corsa europea del sorprendente Liverpool di Jurgen Klopp. Il tempo scorre, ma dopo qualche segnale di allontanamento ora Emre Can e la Juve sono davvero sempre più vicini.



@NicolaBalice

