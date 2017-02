Enrico Chiesa a Radio Kiss Kiss di Napoli ha parlato anche del figlio Federico ormai divenuto un giocatore importantissimo per la Fiorentina con Sousa che non può più farne a meno: ‘Mio figlio si diverte molto giocando e questa è sicuramente la cosa più bella. Deve continuare così, a far bene con la Fiorentina. Napoli? No comment’.