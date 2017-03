Antonio Cassano ha detto no alla Virtus Entella perché non vuole giocare in Serie B, ma il club ligure si conferma da Serie A, almeno per quanto riguarda la comunicazione. Basti pensare all'ultima iniziativa rivolta ai tifosi: #Seiluomoinpiù. Di cosa di tratta? Nei mesi scorsi sono stati selezionati dei tifosi. La prima è stata la signora Stefania, che è entrata nello spogliatoio facendo un discorso alla squadra: "Ora scendiamo in campo insieme e insieme proviamo a vincere", raccogliendo l'applauso dei giocatori. Alla vigilia di alcune partite in casa toccherà ad altri tifosi: uno entrerà in campo al posto di un giocatore dell'Entella, un altro si metterà vicino a un calciatore stanco e lo sosterrà, un altro ancora gioirà in panchina per un gol.