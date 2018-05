In attesa di definire la situazione di Joao Cancelo, con il Valencia che non fa sconti e chiede i 35 milioni previsti dal diritto di riscatto, l'Inter si cautela e valuta altri profili in alternativa al portoghese. Il nome nuovo in casa nerazzurro è quello di Pavel Kaderabek, terzino dell'Hoffenheim già nel mirino della Juventus. Il 26enne ceco è considerato il profilo ideale per caratteristiche ed esperienza internazionale e potrebbe essere il nome giusto su cui puntare in caso di fumata nera con il Valencia per Cancelo.



CARRIERA - Cresciuto nel settore giovanile dello Sparta Praga, Kaderabek viene mandato in prestito al Viktoria Zizkov, club di seconda divisione, prima di tornare alla base ed esplodere definitivamente con la maglia granata. Il ceco nasce terzino destro ma può essere schierato sia sull'altra corsia che qualche metro più avanti, dove può sfruttare la sua rapidità e il piede educato per saltare l'uomo e arrivare al cross. Dopo aver conquistato nel 2014 il double con lo Sparta Praga con campionato e coppa nazionale e la maglia della Repubblica Ceca, nell'estate 2015 Kaderabek passa all'Hoffenheim per circa 3,5 milioni di euro. In tre stagioni, il ceco ha collezionato 86 presenze tra Bundesliga e coppe, diventando un pilastro della formazione teutonica.



DUELLO - Le prestazioni di Kaderabek non sono passate inosservate. "Il mio erede? Kaderabek è un grande calciatore" ha dichiarato Pavel Nedved nel 2015. Un attestato di stima importante da parte della Furia Ceca, con il terzino dell'Hoffenheim che è entrato nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Al momento la pista bianconera si è raffreddata, con la Vecchia Signora che ha deciso di puntare su altri profili, ma non è escluso un ritorno di fiamma. Nelle ultime settimane, dopo averlo visionato in Germania gli osservatori dell'Inter hanno dato parere positivo su Kaderabek: il calciatore ceco può arrivare in estate per circa 15 milioni di euro. La duttilità e l'esperienza internazionale hanno convinto la dirigenza nerazzurra, che continua a lavorare su Cancelo ma non molla il terzino dell'Hoffenheim.



@AleDeFelice24