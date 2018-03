Erjona Sulejmani, modella ed ex moglie di Blerim Dzemili, centrocampista svizzero classe 1981, ha raccontato cosa vuol dire essere sposata con un calciatore. E avvisa le donne che, eventualmente, fossero interessate a vivere la stessa esperienza: "Non sposate un calciatore".



La separazione fra Erjona e Blerim è stata difficile, tanto che il giocatore del Bologna, a fine novembre, tramite il suo avvocato aveva comunicato: "L’avvocato Daniela Missaglia, in nome e per conto del signor Blerim Dzemaili, comunica che il proprio assistito ha avviato le pratiche per la separazione giudiziale dalla moglie, signora, Erjona Sulejmani, a fronte di una crisi perdurante. In questa delicata fase il signor Blerim Dzemaili stigmatizza l’utilizzo, da parte della moglie, del cognome Dzemaili nell’ambito del suo lavoro di modella e presentatrice, precisando altresì che, laddove la stessa utilizzi vicende personali e private − che debbono rimanere tali – egli si riserva di agire a tutela dell’onorabilità e riservatezza propria e del figlio".



A stretto giro di posta, era arrivata la replica della Sulejmani: "Mio marito l’ho lasciato io. Con il coraggio e la dignità che tante donne non hanno, preferendo tenersi i vantaggi della ricchezza a costo di qualsiasi umiliazione e violenza psicologica".