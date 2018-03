Si stanno confrontando, si stanno studiando, si stanno anche stuzzicando, seguendo canali più o meno ufficiali. Certo è che la trattativa tra Sarri e De Laurentiis sarà difficile, non senza sacrifici da parte e dall'altra, soprattutto se il rapporto tra i due continuerà: se Sarri sarà ancora l'allenatore del Napoli.



Come appreso in esclusiva da calciomercato.com, l'entourage del tecnico azzurro sta effettuando uno screening delle realtà europee che possano eventualmente permettere a Sarri di continuare la sua crescita, provando ancora a migliorarsi, soprattutto in ottica Champions. Sono otto, dieci al massimo i club presi in considerazione. Nessuno di questi è in Italia, nessuno esce dal quadrilatero Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. Sarri, se non resta nella sua Napoli, vuole una top di livello assoluto e non desidera esperienze in Russia o in Oriente. Il suo procuratore, Alessandro Pellegrini, anche avvicinato da alcuni agenti di grande spessore internazionale, ha verificato la posizione di società come Barcellona, Atletico Madrid, Psg, Bayern Monaco e di diversi club di Londra: un sondaggio che non deve sorprendere, sono contatti abituali a questi livelli, soprattutto con un allenatore che ha al massimo le azioni della sua popolarità.



Giusto confermare, come espresso su diversi media, che al momento non ci sono state offerte ufficiali. Due club, però, più degli altri hanno tenuto a ribadire che a breve potrebbero esser disposti a pagare la clausola rescissoria di 8 milioni e valida fino al 31 maggio prossimo. Poi, tornerà in auge il normale status contrattuale che lega Sarri al Napoli fino al 2020. Questi club sono Arsenal e Tottenham, con il Chelsea che anche ha confermato il grande gradimento dell'area tecnica per un eventuale post-Conte con un nuovo coach italiano. Prima di poter formalizzare ogni tipo di offerta, Arsenal e Tottenham, però, dovranno avere la certezza che saranno cessati i rapporti con Wenger e Pochettino: conferma che ancora manca per i due club del nord di Londra.