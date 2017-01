Gagliardini ma non solo: le grandi manovre dell'Inter a centrocampo non si esauriscono con l'arrivo del centrocampista classe '94 dell'Atalanta. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, il club nerazzurro ha deciso di mettere sul mercato Geoffrey Kondogbia e proverà a regalare a Stefano Pioli il mediano classe '87 del Wolfsburg Luiz Gustavo, da sempre indicato come l'obiettivo prioritario del mercato invernale.



KONDOGBIA VIA - La prossima sarà una settimana chiave per l'Inter perchè, oltre all'incontro con l'entourage di Gagliardini e il patron dell'Atalanta Percassi per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, ci sarà un summit anche con l'entourage di Kondogbia, nel corso del quale sarà comunicato ufficialmente all'ex Monaco di trovarsi una nuova sistemazione. Pagato oltre 40 milioni di euro nell'estate 2015, il francese classe '93 non ha mai convinto dal giorno del suo approdo nel campionato italiano e, dopo ripetuti e vani tentativi di rilancio, l'Inter ha deciso di scaricarlo. L'imperativo categorico del club di Corso Vittorio Emanuele è di non mettere a bilancio una minusvalenza, ragion per cui chiunque fosse interessato avrà la possibilità di offrire un prestito con obbligo di riscatto. In caso di cessione fino a giugno, la cifra minima richiesta dall'Inter la prossima estate sarà di 25 milioni di euro; se invece il giocatore sarà prestato per 18 mesi, il riscatto fissato per giugno 2018 sarà esercitato sulla base di 16-17 milioni.



TUTTO SU LUIZ GUSTAVO - Chelsea, Liverpool, Marsiglia o il campionato cinese le destinazioni paventate nelle scorse settimane e, una volta definita una di quelle cessioni "pesanti" anche per rimanere in linea con i parametri del Fair Play Finanziario, la proprietà rappresentata da Suning è pronta ad accontentare Pioli e regalargli un elemento di esperienza per il centrocampo. Luiz Gustavo, accostato in questa finestra di mercato anche a Juventus e Nizza, è considerato il profilo ideale per il rapporto qualità/prezzo e da parte del Wolfsburg, a cui il brasiliano è legato fino a giugno 2018, è arrivata nei giorni scorsi una prima apertura alla soluzione del prestito con diritto di riscatto.