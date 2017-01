Come riporta il Corriere dello Sport, sul mediano di 19 anni e capitano dell'Argentina Under 20, Santiago Ascacibar, c'è il Sassuolo. Il club di Squinzi lavora per acquistarlo subito e girarlo in prestito al Crotone fino a giugno. Il calciatore sul polpaccio destro ha un tatuaggio dedicato a Diego Armando Maradona.