Dopo la due giorni di Champions, scende in campo oggi tutto il programma dei sedicesimi di Europa League, con 30 squadre in campo (Stella Rossa-CSKA è andata in scena nell'anticipo di martedì ed è finita 0-0), tra cui Milan, Atalanta, Napoli e Lazio.



Apre alle 17 la sfida tra i kazaki dell'Astana e i portoghesi dello Sporting Lisbona, retrocessi dal girone della Juve di Champions League.



Alle 17 sette partite: oltre a Borussia Dortmund-Atalanta e Ludogorets-Milan, spiccano gli impegni dell'Arsenal, impegnato sul campo degli svedesi dell'Ostersunds, e dell'Athletic Bilbao, che va a Mosca ospite dello Spartak. In campo anche due francesi: il Nizza di Mario Balotelli e il Marsiglia di Rudi Garcia, impegnate rispettivamente in casa contro i russi della Lokomotiv Mosca e i portoghesi dello Sporting Braga. Chiude Real Sociedad-Red Bulls Salisburgo.



Alle 21.05 in scena le restanti sette gare: oltre a Napoli e Lazio, impegnate in casa contro il Lipsia e in trasferta in Romania contro la Steaua, in campo l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che va sul campo dei danesi del Copenaghen, lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, ospite a Celtic Park degli scozzesi del Celtic e il Villarreal di Bacca, Sansone e Soriano, che va a Lione sul campo dei francesi allenati da Genesio. Chiudono il programma AEK Atene-Dinamo Kiev e Partizan-Viktoria Plzen.