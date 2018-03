Dopo l’amaro pareggio casalingo di 2-2 nel match di andata, la Lazio è obbligata a vincere stasera in Ucraina se vuole approdare ai quarti di finale dell’Europa League. Di fronte avrà, tuttavia, una Dinamo Kiev imbattuta in casa da 7 partite e che ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Questo si rispecchia nelle quote per il passaggio del turno, dove i padroni di casa sono favoriti a 1,70 su QuiGioco.it, di contro la squadra di Inzaghi si gioca 1,97. La situazione si ribalta però dando uno sguardo alle quote dell’«1X2» finale: i biancocelesti sono offerti vincenti a quota 2,25, il pareggio si gioca a 3,55 e l’«1» della Dinamo è a 3,25. La Lazio ha tutte le carte in regola per centrare le rimonta, visto che dispone di uno degli attacchi migliori d’Europa, con Immobile capocannoniere della Serie A con 24 reti. Il segno «Over 2,5» è offerto a quota 1,70 su QuiGioco.it, contro l’«Under 2,5» a 2,05, mentre entrambe le squadre a segno si giocano a 1,60. Il «risultato esatto» più probabile secondo gli scommettitori è l’«1-1» (a quota 5,50) che però non basterebbe alla squadra di Inzaghi per staccare il pass per i quarti di finale del torneo, mentre l’«1-2» è a 7,50 volte la posta.