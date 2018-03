Ecco il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League, con il ritorno delle gare disputate settimana scorsa. Si inizia alle 17 con una partita, si prosegue alle 19 con altri quattro match, si chiude alle 21.05 con tre gare.



Apre alle 17 l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che fa visita alla Lokomotiv Mosca, al Central Stadium, dopo che la gara del Wanda Metropolitano è terminata 3-0 per gli spagnoli. Solo una formalità per i Colchoneros dunque, che vedono i quarti ma che però devono stare attenti alle potenziali sorprese, dettate dal freddo e dalle assenze di Diego Costa, Griezmann e Gameiro.



Alle 19 altre quattro partite: oltre alla Lazio che fa visita alla Dinamo Kiev dopo il 2-2 dell'andata, in campo l'Athletic Bilbao, che riceve al San Mames il Marsiglia di Rudi Garcia, vincente per 3-1 all'andata, e deve provare a ribaltare il punteggio, puntando sulla vena del gol dell'immortale Ariz Aduritz. Lo Sporting Lisbona va a Plzen forte del 2-0 dell'andata contro il Viktoria, mentre lo Zenit San Pietroburgo di Mancini e Criscito riparte dalla sconfitta per 2-1 dell'andata contro il Lipsia giustiziere del Napoli, ma può contare sul fattore campo.



Alle 21.05 le ultime tre gare: oltre al Milan che cerca l'impresa sul campo dell'Arsenal, il Lione riparte al Parc OL dall'1-0 dell'andata in Russia, contro il CSKA Mosca. Chiude il Borussia Dortmund, che deve recuperare in Austria nella tana del RB Salisburgo la brutta sconfitta per 2-1 dell'andata al Signal Iduna Park.