Escono battute dalla gara di andata dei sedicesimi di Europa League anche Atalanta e Lazio, ma per queste due formazioni la qualificazione è ancora un’opzione concreta: i nerazzurri hanno perso in extremis a Dormtund contro il Borussia, ma il risultato finale, 3-2, lascia apertissimo il discorso in vista del ritorno, tant’è che le quote sul passaggio del turno sono rimaste invariate. Gialloneri favoriti a 1,55, la squadra di Gasperini agli ottavi vale 2,30. Lazio sconfitta di misura a Bucarest, ma il ko dei biancocelesti (1-0) altera di poco le loro possibilità di andare avanti: sale solo leggermente la quota sul passaggio del turno, da 1,20 a 1,45, mentre la Steaua è data a 2,55. Infine, il Milan: i rossoneri hanno ampiamente superato la prova Ludogorets e dopo il successo per 3-0 ottenuto in Bulgaria non c’è più quota sulla loro qualificazione, data ormai per scontata.