Secondo impegno in Europa League per il Milan dopo il netto successo per 5-1 sul campo dell'Austria Vienna. La sfida di San Siro contro il Rijeka è particolarmente importante per i rossoneri, che devono riscattare la brutta sconfitta in campionato con la Sampdoria e allontanare le critiche piovute sulla squadra e sulla gestione del tecnico Vincenzo Montella.



Gli unici quattro confronti del Milan con una squadra croata sono stati con la Dinamo Zagabria: quattro vittorie rossonere, due nella Coppa delle Coppe 1972/73, due nei preliminari della Champions League 2000/01. Due invece i precedenti per il Rijeka con squadre italiane, con la Juventus ai quarti di finale della Coppa delle Coppe 1979/80: 0-0 all’andata, sconfitta 0-2 al ritorno a Torino.



Il Milan ha vinto tutte le cinque gare giocate nelle coppe europee in questa stagione, segnando 15 reti (in media tre a partita) e subendone appena una.Il Rijeka invece, dopo aver vinto le prime due gare stagionali nelle coppe europee, non si è imposto in nessuna delle successive cinque: due pareggi seguiti da tre sconfitte di fila.

Nella prima gara di questa Europa League il Milan ha segnato cinque reti con soli sette tiri nello specchio effettuati.

Solo Arsenal e Nizza hanno effettuato più passaggi del Milan (681) nel primo turno di gare di questa Europa League.



André Silva ha segnato cinque gol in cinque partite europee in stagione, includendo i turni preliminari dell’Europa League. In tre presenze europee con il Milan, Hakan Calhanoglu ha servito tre assist – due nella prima giornata della fase a gironi contro l’Austria Vienna.