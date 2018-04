Dopo la due giorni di Champions League torna in campo anche l'Europa League per l'andata dei quarti di finale della competizione. A difendere i colori italiani dopo i forfait di Atalanta, Milan e della ripescata Napoli, è rimasta la Lazio di Simone Inzaghi che questa sera alle 21.05 allo stadio Olimpico ospitera gli austriaci del Red Bull Salisburgo (solo Salisburgo in questa competizione per le norme che vietano la sponsorizzazione del nome societario imposta dalla Uefa). Pochi i dubbi di formazione con Inzaghi che punterà su i suoi migliori 11 ritrovando anche Sergej Milinkovic-Savic dal primo minuto.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Gulbrandsen.



DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport 1 e in esclusiva. Non ci sarà la diretta della partita singola sul canale in chiaro TV8 che spesso ha trasmesso match della competizione. Su TV8 sarà infatti trasmessa la Diretta Europa League in cui sarà presente la gara della Lazio insieme ad Arsenal-CSKA Mosca, RB Lipsia-Marsiglia e Atletico Madrid-Sporting Lisbona, le altre 4 gare valide per i quarti di finale.