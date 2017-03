Ultimamente sembra che tutti rifuggano dalla panchina del Barcellona, tutti tranne uno che ha deciso di esporsi. Si tratta del tecnico della Real Sociedad, Eusebio Sacristán, che dal 2011 al 2015 ha allenato il Barcellona B.



Intervistato da Radio Marca ha dichiarato: “In questo momento mi trovo molto bene alla Real, è un club che mi offre le condizioni ideali per allenare. Quindi ora non penso ad altro che alla panchina della Sociedad. Barcellona? Mi fa piacere essere considerato tra i nomi del dopo Luis Enrique. In passato ho allenato le riserve del Barça e nutrivo la speranza di poter passare alla prima squadra, cosa che non si è verificata, ma non tengo rancore per questo. Si vede che allora non avevo i requisiti sufficienti per meritare quel posto, mentre oggi la situazione è cambiata”.