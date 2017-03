Un clamoroso ritorno a Roma? Secondo quanto riportato dall'Ansa, in caso di addio di Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Roma potrebbe essere addirittura Luis Enrique, che ha già annunciato di non voler continuare l'avventura con il Barcellona. Stando all'agenzia di stampa, il tecnico asturiano sarebbe in cima alla lista di Monchi, candidato numero 1 per il ruolo di direttore sportivo. Più defilata l'opzione che porta a Unai Emery.