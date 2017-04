Il terzino francese Patrice Evra, approdato lo scorso gennaio all'Olympique Marsiglia dopo due stagioni e mezzo alla Juventus, è intervenuto a difendere il connazionale ed ex compagno bianconero Paul Pogba. "Quando gioca male la gente lo critica perché pensa di più a quello che fa sui social o ai suoi tagli di capelli, ma non cambierà mai", dichiara Evra a FourFourTwo, riferendosi all'attuale centrocampista del Manchester United: "Pensa a se stesso e fa quello che vuole. Però non vorrei che la sua immagine diventasse più importante del calcio. Non credo che questo accadrà, ma ho il timore che altri potrebbero iniziare a criticarlo, come hanno fatto con David Beckham".



L'ADDIO ALLA JUVE - "Gli ho detto che se voleva andare doveva andare: la Juventus è un grande club e sarei stato felice fosse rimasto con noi, ma lo United è stato una grande opportunità. Paul è come un fratello e voglio il meglio per lui".