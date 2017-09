A commentare i rumors sull'interesse dell'Inter per il centrocampista classe '96 della Sampdoria Lucas Torreira è intervenuto l'ex direttore generale del Pescara Giorgio Repetto: "Se è vero che ha detto che può diventare più forte di Verratti? Io conosco molto bene Verratti, l’ho allenato dai 10 ai 14 anni. Quando lo conobbi mi sembrò di veder giocare Rivera, ma quando mi presentarono Torreira, dopo appena 8 minuti chiamai il presidente e gli chiesi se avessimo appena preso Tevez a parametro zero (ride, ndr). Marco e lui sono due giocatori diversi: il primo è più pulito e bello da vedere, ma dal punto di vista tattico Torreira è un computer, sa sempre cosa fare e dove farsi trovare. Un Milan che prende Bonucci per giocare con la difesa a tre, non può andare a cercare Biglia e non cercare Torreira: sa coprire benissimo la difesa e sa giocare la palla, perché è forte anche dal punto di vista tecnico".