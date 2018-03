"Ho preso la decisione migliore perché il Monaco ha un progetto importante per la mia crescita”. A due mesi dal suo trasferimento nel Principato l'ex attaccante del Genoa Pietro Pellegri ha rivelato al Corriere dello Sport perché abbia preferito la corte della squadra monegasca rispetto a quella della Juventus: “La Juve mi aveva cercato sia ad agosto sia a gennaio, ma a Torino è difficile avere spazio e giocare. Il club bianconero ha giovani importanti, come per esempio Favilli e Mandragora, che vengono mandati a crescere in prestito, mentre il Monaco mi ha fatto capire di voler puntare su di me anche se ho appena compiuto 17 anni”.