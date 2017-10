Matias Almeyda, ex centrocampista di Inter, Parma e Lazio, ora tecnico del Chivas Guadalajara, parla di sé, dei suoi sogni e del suo futuro a la Gazzetta dello Sport: "Obiettivi di carriera? Qui sono felice, vivo l'oggi, poi se si presenteranno delle occasioni le valuterò. Sarei pronto a cambiare per alzare il livello della carriera. Europa nel futuro? Difficile arrivarci, ma sono ambizioso e punto a replicare quanto fatto da calciatore. L'Italia è il mio sogno, ma credo ci sia ancora da attendere. Non dipende solo da me, spetterà ad altri valutare il mio lavoro".