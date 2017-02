L'ex centrocampista del Napoli, David Lopez, ha parlato a Tuttonapoli della sua partenza direzione Espanyol. Un addio ben motivato: "Quando è arrivato Sarri ho avuto un minutaggio minore rispetto a quello che desideravo, e per questo ho chiesto di andare via. Il mister inizialmente non era d’accordo, ma dopo un mese anche lui ha capito che avevo bisogno di sentirmi protagonista e m’ha lasciato andare. E' stata una scelta mia, assolutamente. Anche l’anno scorso non ero ovviamente un titolarissimo ma ero tra quelli che giocavano di più, il mister aveva fiducia in me. La scelta di andar via è stata solo mia, per Sarri dovevo restare”.