Alla televisione spagnola Tyc Sport, l'ex collaboratore della nazionale argentina Carlos Dibos ha parlato della crisi della Seleccion: "Bisogna farla finita con il 'club degli amici' in questa nazionale. E' per questo motivo che noi siamo stati costretti ad andare via e doverlo fare per motivi extracalcistici fa soffrire. Ci sono sette-otto giocatori che hanno compiuto il loro ciclo e Mascherano, che è quello a capo di questo 'club degli amici', è uno di questi".



Su Messi: "Non penso che sia una cosa negativa se un giocatore ha un dialogo con il tecnico per dirgli chi preferisce avere al suo fianco, ma questo calciatore deve avere personalità, coraggio, caricarsi la squadra sulle spalle. Questo è stato Diego Armando Maradona, un giocatore capace di sentirsi cucita addosso una maglia che rappresenta tantissimi argentini. Diego lo faceva mentre Messi, secondo me, no. Non dico che non è forte: secondo me resta tra i tre più bravi al mondo, ma non è il migliore. Neymar, adesso, sta sopra di lui".