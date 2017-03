Ospite questo pomeriggio presso la sede de La Nazione, il talento viola Federico Chiesa ha parlato così di questa sua prima stagione con la maglia della Fiorentina: "E’ stato un sogno, contro i nemici di sempre della Fiorentina. Un esordio unico. Mio padre è stato un grande calciatore, grazie a lui sono riuscito a ritagliarmi uno spazio in prima squadra. Mi ha sempre dato consigli comportamentali, mai tecnici. La pressione di portare un nome come il mio sulle spalle è solo mediatica, ma in realtà è stata una cosa positiva nella mia carriera. Mi faccio rispettare in campo? Sì, non sono più il Federico Chiesa ragazzo, il confronto con l’avversario rientra nelle cose di campo. In campo faccio sempre il massimo, dando il 110% per questa maglia".



BANDIERA VIOLA - "Sarebbe fantastico, ma ora penso a migliorarmi giorno dopo giorno. La Fiesole? Dalla curva si vede che Firenze ha una passione sfrenata per la sua squadra, da sempre. L’ho notato fin da quando ho messo piede per la prima volta al Franchi. Ero piccolo, quasi avevo paura del boato dei tifosi. Contro la Juventus la curva ci ha dato una mano enorme e deve darcela anche in questo momento non felice perché noi in campo stiamo dando il massimo nonostante i risultati non stiano arrivando".