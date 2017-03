E' una Fiorentina destinata radicalmente a cambiare pelle quella che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione. Ma per tanti giocatori destinati a cambiare squadra, ve ne sono altri che invece resteranno. Il cerchio magico viola lo potremmo definire, mutuando una terminologia che è andata molto di moda in politica, almeno fino a quando Renzi è rimasto presidente del consiglio, un nucleo di ragazzi dalle grandi potenzialità, composto da Sportiello, Astori, Bernardeschi, Chiesa, Saponara e Vecino, con un Babacar ai limiti, così come lo è sempre stato da quando è nel giro della prima squadra viola.



​L'impresa più difficile sarà tenere Bernardeschi, ma se la trattativa per il suo rinnovo contrattuale dovesse andare in porto come sembra, allora vederlo ancora con la maglia viola addosso, almeno per la prossima stagione, non sarebbe più una chimera.