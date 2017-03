L'Inghilterra si ferma, perché quella di questa sera non è una semplice sfida di coppa: Chelsea-Manchester United è l'ultimo quarto di finale rimasto da giocare in questa FA Cup ed è una partita carica di tensione. Conte vs Mourinho, che torna nel 'suo' Stamford Bridge, non Diego Costa contro Ibrahimovic vista la squalifica rimediata da quest'ultimo nella sfida di Premier contro il Bournemouth: Red Devils con tante assenze pesanti, ma a caccia di un successo che consentirebbe di tenere vivo il sogno di conquistare per la prima volta nella propria storia sia la Coppa di Lega (vinta in finale contro il Southampton) che l'FA Cup. Non da meno le motivazioni dei Blues: lanciati verso il successo finale in campionato vogliono riuscire ad ottenere il double Premier-FA Cup riuscito finora solo ad Ancelotti nel 2010. Fischio d'inizio alle 20.45: segui su Calciomercato.com la diretta testuale di Chelsea-Manchester United, la vincente affronterà il Tottenham in semifinale.



FORMAZIONI UFFICIALI



Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matic, Alonso, Willian, Diego Costa, Hazard. All. Conte.



Man United: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Rojo, Darmian, Herrera, Pogba, Young, Mkhitaryan, Rashford. All. Mourinho.